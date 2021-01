La fragilità della democrazia statunitense è una lezione per il futuro dell’Europa

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ciò che è avvenuto a Washington il 6 gennaio ha suscitato reazioni e analisi sulla– e più in generale ladei sistemi democratici nel mondo – sottoposti a stress crescenti e a sfide a cui gli Stati nazionali e le organizzazioni internazionali nate dopo la seconda guerra mondiale, per evitarne gli orrori, non hanno saputo e potuto dare delle risposte adeguate. La gestione autoritaria del potere conquistato da Donald Trump nel novembre 2016 non è stata e non è purtroppo un fenomeno isolato del XXI secolo se consideriamo la perversione in atto in tutti i continenti: dall’America Latina con Jair Bolsonaro in Brasile e Nicolas Maduro in Venezuela, all’Euroasia con Recep Tayyip Erdogan in Turchia, Viktor Orban in Ungheria, Mateusz Morawiecki in Polonia, Xi ...