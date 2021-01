La figlia di Lorenzo Jovanotti sconfigge il tumore, "La mia Teresa è stata pazzesca" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Cortona (Arezzo), 13 gennaio 2020 - La figlia di Jovanotti ha sconfitto il cancro. Per una vicenda che emerge solo oggi al grande pubblico, attraverso i social. E' la stessa Teresa Cherubini, figlia ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Cortona (Arezzo), 13 gennaio 2020 - Ladiha sconfitto il cancro. Per una vicenda che emerge solo oggi al grande pubblico, attraverso i social. E' la stessaCherubini,...

qn_lanazione : La figlia di #Lorenzo #Jovanotti sconfigge il tumore. 'La mia #Teresa è stata pazzesca' - grondoamore : Ho appena scoperto della malattia di Teresa, la figlia di Lorenzo (Jovanotti), e a parte questo sono rimasta sconvo… - Vicinisempreee : Ho letto il post della figlia di Jovanotti ?? Ha avuto il cancro ma fortunatamente ne è uscita. Mi ha fatto molto… - crisci_lorenzo : RT @gioiasalvatori: @matteosalvinimi Pensi che ci sono migliaia di figli che non hanno visto più i padri perché affogati per sempre in mare… - casto_lorenzo : RT @matteosalvinimi: “Papà, sei uscito dal Tribunale? Ti fanno tornare a casa? Ti voglio bene”. La video-telefonata di mia figlia mi scalda… -