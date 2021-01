Jason comprò azioni Tesla a 7,50 dollari. Ora è milionario e va in pensione a 39 anni (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Jason DeBolt ha 39 anni e presto andrà in pensione, con 12 milioni di dollari di azioni in tasca. La sua storia è raccontata da Ramp Capital. Jason deve la sua fortuna a Tesla: iniziò a comprarne le azioni nel 2013, a soli 7,50 dollari. Iniziò con 2500, ora ne possiede 14.850. La sua quota, tra alti e bassi, è cresciuta negli anni, fino a renderlo a milionario. Con un post su Twitter, il 39enne ha raccontato il suo fortunato azzardo e la notizia è stata condivisa da migliaia di utenti. Grintoso e determinato, ha avuto fede in un’unica società e la scelta gli ha dato ragione. Non sono mancate le discese: lo scorso anno ha perso 1,3 milioni di dollari, ma non se ne è preoccupato. “I ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021)DeBolt ha 39e presto andrà in, con 12 milioni didiin tasca. La sua storia è raccontata da Ramp Capital.deve la sua fortuna a: iniziò a comprarne lenel 2013, a soli 7,50. Iniziò con 2500, ora ne possiede 14.850. La sua quota, tra alti e bassi, è cresciuta negli, fino a renderlo a. Con un post su Twitter, il 39enne ha raccontato il suo fortunato azzardo e la notizia è stata condivisa da migliaia di utenti. Grintoso e determinato, ha avuto fede in un’unica società e la scelta gli ha dato ragione. Non sono mancate le discese: lo scorso anno ha perso 1,3 milioni di, ma non se ne è preoccupato. “I ...

