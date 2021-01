Intanto nel mondo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Lisa Montgomery è stata messa a morte negli Stati Uniti, 23 vittime nei raid israeliani nell’est della Siria, l’Irlanda si scusa per la morte di migliaia di bambini negli istituti religiosi per donne nubili tra il 1922 e il 1998. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Lisa Montgomery è stata messa a morte negli Stati Uniti, 23 vittime nei raid israeliani nell’est della Siria, l’Irlanda si scusa per la morte di migliaia di bambini negli istituti religiosi per donne nubili tra il 1922 e il 1998. Leggi

myrtamerlino : Intanto nel centro storico di #Lucca una bella festa improvvisata senza rispetto delle regole nel bel mezzo di una… - Tg3web : Nel cimitero monumentale di Trento c'è stata una cerimonia per dare l'ultimo saluto ad Agitu, la pastora etiope ass… - StevenTheHodler : @adrianaclu @SilviaTeresa14 Non sono d'accordo. Il governo si faccia bastare quelle dirette (IVA e accise). Non ho… - laura_leeno : @amanTAEdilucas Saretta intanto in teoria non basta una cosa e non l'altra, l'ideale è una buona dieta (nel senso d… - AndreaB25170555 : @mante E la sinistra che fa per non consegnare il paese alle destre, intanto? Nel 2023 si vota. -

Ultime Notizie dalla rete : Intanto nel Intanto nel mondo Internazionale DIRETTA FIORENTINA INTER/ Video streaming Rai: in Coppa Italia più vittorie viola

Diretta Fiorentina Inter streaming video Rai: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per gli ottavi di Coppa Italia.

Xiaomi Mi 11 global e Black Shark 4 sono sempre più vicini

Xiaomi Mi 11 è sempre più vicino al lancio internazionale: nelle scorse ore è stata certificata la variante global dalla FCC. Tra le informazioni tecniche emerse vale la pena segnalare: Nessuna di que ...

Diretta Fiorentina Inter streaming video Rai: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per gli ottavi di Coppa Italia.Xiaomi Mi 11 è sempre più vicino al lancio internazionale: nelle scorse ore è stata certificata la variante global dalla FCC. Tra le informazioni tecniche emerse vale la pena segnalare: Nessuna di que ...