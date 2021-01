Inizia in Calabria il maxiprocesso contro la ‘ndrangheta. Alla sbarra 325 imputati con 400 capi d’accusa (Di mercoledì 13 gennaio 2021) È Iniziato il 13 gennaio, nella nuova aula bunker appositamente realizzata nell’area industriale di Lamezia Terme, il maxiprocesso contro la ‘ndrangheta Rinascita-Scott, nato dalle indagini della procura distrettuale antimafia di Catanzaro guidata da Nicola Gratteri. Alla sbarra i clan della provincia di Vibo Valentia e i loro legami con ambienti politici, istituzionali e della massoneria deviata. Si tratta della più grande operazione contro il crimine organizzato mai condotta in Italia dopo il maxiprocesso di Palermo contro Cosa Nostra, istruito da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino Gli imputati sono 325 e dovranno rispondere di circa 400 capi d’accusa, dall’associazione mafiosa ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Èto il 13 gennaio, nella nuova aula bunker appositamente realizzata nell’area industriale di Lamezia Terme, illaRinascita-Scott, nato dalle indagini della procura distrettuale antimafia di Catanzaro guidata da Nicola Gratteri.i clan della provincia di Vibo Valentia e i loro legami con ambienti politici, istituzionali e della massoneria deviata. Si tratta della più grande operazioneil crimine organizzato mai condotta in Italia dopo ildi PalermoCosa Nostra, istruito da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino Glisono 325 e dovranno rispondere di circa 400, dall’associazione mafiosa ...

