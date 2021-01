Grande Fratello Vip, Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi: 'Il suo cuore prevale sulla ragione…' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Al la coppia formata da e fa molto discutere e sul tema interviene Fariba Tehrani , mamma dell'influencer reclusa nel reality. Secondo Fariba Tehrani la figlia Giulia Salemi prova sentimenti forti per ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Al la coppia formata da e fa molto discutere e sul tema intervienedell'influencer reclusa nel reality. Secondola figliaprova sentimenti forti per ...

MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', Dayane in lacrime: 'Sono stanca di soffrire' #GrandeFratelloVip - matteorenzi : Di fronte alla gravissima situazione che stiamo vivendo in Italia serve la politica: che è studiare, riflettere, pr… - matteorenzi : Vogliamo documenti scritti, non concetti vaghi. Abbiamo fatto 62 proposte: prima di dire se siamo soddisfatti o no,… - Trilli42047194 : @ameliefuracao Perché se arriva seconda che problema c'è? Dajane ha fatto pure la stronza con stefania.. Ma poi per… - avni00499711 : RT @Federicag2000: 'il grande fratello non è stressante' lo afferma Andrea Zelletta 26 anni in entrambe le foto. #TZVIP -