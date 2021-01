Governo: Conte, ‘dimissioni se via ministre Iv? Spero non si arrivi a questo’ (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) – Senza Italia Viva si dimetterà? “Io Spero non si arrivi a questo”. Lo dice il premier Giuseppe Conte ai cronisti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) – Senza Italia Viva si dimetterà? “Ionon sia questo”. Lo dice il premier Giuseppeai cronisti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

