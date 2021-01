Furia Berlinguer in tv "Li fate stare zitti...?"

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Novella Toloni È finita in caciara l'intervista al leader di Italia Viva a Cartabianca. Prima di congedare Renzi la conduttrice è sbottata per l'insistente vocio in studio Il "vizietto" delle ramanzine ai collaboratori in RAI sembra andare di moda. Dopo le ste di Pierluigi Diaco e Mara Venier anche Biancaha perso le staffe in diretta televisiva. Tutta colpa di alcuni collaboratori che, mentre lei intervistava Matteo Renzi, chiacchieravano e scherzavano a margine dello studio. nodo 1906317 Nell'ultima puntata di Cartabianca Biancaha accolto in studio il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. L'occasione per parlare della crisi di governo e del braccio di ferro in atto con il premier Conte. Prima di congedare l'esponente politico però la conduttrice si è vista costretta a stoppare la discussione ...