Elisabetta rientra al GF Vip, chiare le intenzioni: Signorini sottolinea dettaglio inquietante (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Continua anche a distanza la rivalità tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi: l'influencer italo-persiana non sembra riuscire a liberarsi dal peso ingombrante della showgirl calabrese. Che d'altra parte è peggio del prezzemolo. Sebbene abbia tenuto a sottolineare di esser rientrata al GF Vip solo perché chiamata (addirittura supplicata, stando a fonti vicine ai protagonisti) da Alfonso Signorini, la Gregoraci non ha perso occasione per mostrarsi ancora in video. Eludendo – non senza polemiche social – perfino da quarantena di ritorno da Dubai. Leggi anche >> Dayane Mello senza tatto sulla madre, che vergogna: «Certe cose non si raccontano in diretta» Gregoraci Salemi, rivalità senza fine al GF Vip: Elisabetta onnipresente Il siparietto è ormai il solito: la Gregoraci, dal vetro del Cucurio, ...

