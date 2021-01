Diritti Tv Serie A 2021 - 2024, Amazon prevede di presentare offerta (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Amazon prevede di presentare un'offerta per i Diritti televisivi della Serie A. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti. La scadenza per la presentazione delle offerte per i Diritti per il triennio 2021-2024 è il 26 gennaio e, secondo Bloomberg, la Serie A punta a circa 1,15 miliardi di euro. Lo scorso dicembre Amazon aveva ufficializzato che trasmetterà in Italia 16 delle 137 partite della Champions League nel 2021/24. Lo aveva fatto proprio nel giorno in cui la Lega... Leggi su digital-news (Di mercoledì 13 gennaio 2021)diun'per itelevisivi dellaA. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti. La scadenza per la presentazione delle offerte per iper il triennioè il 26 gennaio e, secondo Bloomberg, laA punta a circa 1,15 miliardi di euro. Lo scorso dicembreaveva ufficializzato che trasmetterà in Italia 16 delle 137 partite della Champions League nel/24. Lo aveva fatto proprio nel giorno in cui la Lega...

