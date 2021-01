Crisi, il governo fa quadrato intorno a Conte. Franceschini: “Un attacco a tutti noi”. Speranza: “Avanti al suo fianco”. Fraccaro: “Inconcepibile” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) tutti i ministri e Pd, M5s e Leu fanno quadrato intorno al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La Crisi aperta da Matteo Renzi compatta i altri partiti della maggioranza, che attacca a testa bassa Italia Viva e difende il primo ministro. Il commento più pesante è quello del ministro della Cultura e capodelegazione dem Dario Franceschini: “Chi attacca il presidente del Consiglio attacca l’intero governo e Giuseppe Conte sta servendo con passione e dedizione il proprio Paese nel momento più difficile della storia repubblicana”. Parole simili a quelle del ministro della Salute Roberto Speranza: “In questi mesi Giuseppe Conte ha servito il Paese con disciplina ed onore. Avanti al suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021)i ministri e Pd, M5s e Leu fannoal presidente del Consiglio Giuseppe. Laaperta da Matteo Renzi compatta i altri partiti della maggioranza, che attacca a testa bassa Italia Viva e difende il primo ministro. Il commento più pesante è quello del ministro della Cultura e capodelegazione dem Dario: “Chi attacca il presidente del Consiglio attacca l’interoe Giuseppesta servendo con passione e dedizione il proprio Paese nel momento più difficile della storia repubblicana”. Parole simili a quelle del ministro della Salute Roberto: “In questi mesi Giuseppeha servito il Paese con disciplina ed onore.al suo ...

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - borghi_claudio : Ma quanti di quelli che dicono sempre andiamonellepiazzehhh siamomilionihhh hanno fatto UN tweet contro il governo… - Robbetta : RT @MediasetTgcom24: Governo, Conte accetta le dimissioni dei ministri di Italia Viva: 'Renzi ha scelto la crisi, grave danno al Paese' #G… - Niki_Lismo : RT @mariolavia: === Conte conferma: è crisi di governo. (E perché non va al Quirinale?) -