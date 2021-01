Covid, verso il nuovo Dpcm. Speranza: “Divieto di spostamento anche in zona gialla. L’epidemia è in espansione”. Perché ci aspettano i mesi più duri (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Fra tre giorni L’Italia avrà una nuova normativa anti Covid. L’epidemia si allarga e il governo corre ai ripari preparando un nuovo Dpcm. Oggi 13 gennaio alla Camera è intervenuto il ministro della Salute, Roberto Speranza e stasera il Consiglio dei ministri potrebbe già varare un decreto per la proroga allo stato di emergenza fino al 30 aprile. Nonostante il Cts abbia chiesto di mantenerlo fino a luglio. Un provvedimento da accompagnare a un Dpcm di Conte con le misure anti-movida e non solo. Bar dopo le 18 e i colori nel weekend In bilico lo stop all’asporto per i bar dopo le 18 (le Regioni sono contrarie). Ma anche la “colorazione” dell’Italia – la fasce di rischio Covid che abbiamo imparato a conoscere – nel fine settimana. Arancioni per tutti ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Fra tre giorni L’Italia avrà una nuova normativa antisi allarga e il governo corre ai ripari preparando un. Oggi 13 gennaio alla Camera è intervenuto il ministro della Salute, Robertoe stasera il Consiglio dei ministri potrebbe già varare un decreto per la proroga allo stato di emergenza fino al 30 aprile. Nonostante il Cts abbia chiesto di mantenerlo fino a luglio. Un provvedimento da accompagnare a undi Conte con le misure anti-movida e non solo. Bar dopo le 18 e i colori nel weekend In bilico lo stop all’asporto per i bar dopo le 18 (le Regioni sono contrarie). Mala “colorazione” dell’Italia – la fasce di rischioche abbiamo imparato a conoscere – nel fine settimana. Arancioni per tutti ...

