Covid, l’allarme di Speranza: “L’epidemia è sempre più forte”. Le misure più importanti del nuovo Dpcm (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ancora pochi giorni e, da sabato 16 gennaio, l’Italia avrà una nuova normativa anti Covid. L’epidemia si allarga e il governo corre ai ripari preparando un nuovo Dpcm. Oggi 13 gennaio alla Camera è intervenuto il ministro della Salute, Roberto Speranza e stasera il Consiglio dei ministri potrebbe già varare un decreto per la proroga allo stato di … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ancora pochi giorni e, da sabato 16 gennaio, l’Italia avrà una nuova normativa antisi allarga e il governo corre ai ripari preparando un. Oggi 13 gennaio alla Camera è intervenuto il ministro della Salute, Robertoe stasera il Consiglio dei ministri potrebbe già varare un decreto per la proroga allo stato di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

RaiNews : Novecento #migranti ospitati in tende dell'esercito, in migliaia ancora dormono nei boschi o in rifugi di fortuna.… - Agenzia_Ansa : L'allarme di #Fontana: 'La #Lombardia si sta avviando alla zona rossa' #Covid #ANSA @FontanaPres… - AnsaSardegna : Covid: l'insufficienza respiratoria può diventare cronica. Allarme di Saraceni, responsabile Riabilitazione del Mat… - LumsaNews : Situazione critica per il Covid. Gli esperti lanciano l'allarme: emergenza fino a luglio. I medici si dividono sui… - cla_tor : CRONACA per @LumsaNews Covid, situazione critica L'allarme degli esperti 'emergenza fino a luglio' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’allarme Oms, pandemia di Covid «non necessariamente la peggiore» Corriere della Sera