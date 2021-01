Conte al Quirinale per un incontro interlocutorio con Mattarella. “Lavoro a un patto di legislatura. Una crisi in questo momento non sarebbe compresa dal Paese” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, secondo quanto si è appreso da fonti della maggioranza, è salito al Quirinale per riferire sulle decisioni del Consiglio dei Ministri di ieri (leggi l’articolo) e sullo stato dei rapporti della coalizione di maggioranza. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato la necessità di uscire velocemente da questa condizione di incertezza, a fronte dell’allarmante situazione causata dalla pandemia (leggi l’articolo). Dopo l’astensione delle ministre Italia Viva, Bellanova e Bonetti, sul Recovery Plan e in vista della conferenza stampa che Matteo Renzi terrà oggi alle 17,30 a Montecitorio, Pd e M5s stanno cercando in extremis di impedire la rottura con contatti e appelli alla responsabilità rivolti sia al presidente del Consiglio sia al leader di Iv. Un appello alla ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio Giuseppe, secondo quanto si è appreso da fonti della maggioranza, è salito alper riferire sulle decisioni del Consiglio dei Ministri di ieri (leggi l’articolo) e sullo stato dei rapporti della coalizione di maggioranza. Il presidente della Repubblica Sergioha sottolineato la necessità di uscire velocemente da questa condizione di incertezza, a fronte dell’allarmante situazione causata dalla pandemia (leggi l’articolo). Dopo l’astensione delle ministre Italia Viva, Bellanova e Bonetti, sul Recovery Plan e in vista della conferenza stampa che Matteo Renzi terrà oggi alle 17,30 a Montecitorio, Pd e M5s stanno cercando in extremis di impedire la rottura con contatti e appelli alla responsabilità rivolti sia al presidente del Consiglio sia al leader di Iv. Un appello alla ...

