WhatsApp | in Europa niente condivisione dati con Facebook Ecco perché

Open_gol : Il messaggio sta arrivando a tutti. Dall'8 febbraio WhatsApp cambierà il regolamento sulla privacy e questo dovrà e… - disinformatico : WhatsApp condividerà con Facebook i dati personali degli utenti: prendere o lasciare. Ma solo fuori Europa… - Agenzia_Ansa : Nessuna modifica alla condivisione dei dati #WhatsApp con #Facebook nella Regione europea. Lo precisa la società do… - itsriavale : Ancora con la storia dei termini di Whatsapp ma basta in Europa non cambia niente N I E N T E N I E N T E - bonebag69 : @luimazzei @paoloigna1 @iosonolacora @androm @franciungaro @elonmusk @LuigiGarofalo @pieroboccellato… -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp Europa

WhatsApp in crisi? Forse è esagerato. Certamente, però, una migrazione di utenti almeno piccola dalla celebre app – la più utilizzata per la messaggistica istantanea – ad altre analoghe è la tendenza ...Il presidente dell'Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni si infuria: "Si trovino le regioni per uscire il prima possibile" dall'impasse. "Facciamo come la prima giunta: si chiudano due giorn ...