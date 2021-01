Uomini e donne, Tina e Gianni asfaltano una dama del Trono Over e i bip tv si sprecano (Di martedì 12 gennaio 2021) Se c’è una cosa che non manca (quasi) mai nello studio di Uomini e donne sono le liti o i parapiglia. Infatti, anche nella puntata di questo martedì 12 gennaio 2021, si è andati davvero vicinissimi allo scontro diretto tra Tina Cipollari ed una dama del Trono Over. Ma cos’è successo all’interno della fortunata trasmissione di Canale 5, condotta da Maria De Filippi? Uomini e donne, Tina asfalta una dama del Trono Over: le sue parole nella puntata di oggi Come lo ha chiamato anche la conduttrice in puntata, oggi pomeriggio a Uomini e donne è andato in onda una sorta di «processo a Brunilde», una delle dame del Trono ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 12 gennaio 2021) Se c’è una cosa che non manca (quasi) mai nello studio disono le liti o i parapiglia. Infatti, anche nella puntata di questo martedì 12 gennaio 2021, si è andati davvero vicinissimi allo scontro diretto traCipollari ed unadel. Ma cos’è successo all’interno della fortunata trasmissione di Canale 5, condotta da Maria De Filippi?asfalta unadel: le sue parole nella puntata di oggi Come lo ha chiamato anche la conduttrice in puntata, oggi pomeriggio aè andato in onda una sorta di «processo a Brunilde», una delle dame del...

