UOMINI E DONNE oggi, 12 gennaio: Sophie e Matteo, dopo il “no” torna il sereno? (Di martedì 12 gennaio 2021) Una nuova puntata di UOMINI e DONNE è andata in onda oggi (12 gennaio) su Canale 5, e continuiamo la visione della registrazione del 18 dicembre. Ieri avevamo lasciato il cavalier Biagio che voleva sapere da Sabina se durante il loro periodo di conoscenza lei stesse bene o meno. La donna ribadisce che non era pienamente serena, per questo – adesso che sta conoscendo il signor Claudio – nota la differenza. Claudio ammette di trovarsi bene con lei, si divertono, parlano e sono parecchio in confidenza. dopo un momento di ballo, Ida Platano (che ieri era uscita dietro le quinte) rientra in studio dicendo di voler salutare Riccardo Guarnieri con un abbraccio, ma l’uomo dice che al momento non vuole, perché non riesce a superare le cose che lo hanno ferito. Si passa alla tronista Sophie ... Leggi su tvsoap (Di martedì 12 gennaio 2021) Una nuova puntata diè andata in onda(12) su Canale 5, e continuiamo la visione della registrazione del 18 dicembre. Ieri avevamo lasciato il cavalier Biagio che voleva sapere da Sabina se durante il loro periodo di conoscenza lei stesse bene o meno. La donna ribadisce che non era pienamente serena, per questo – adesso che sta conoscendo il signor Claudio – nota la differenza. Claudio ammette di trovarsi bene con lei, si divertono, parlano e sono parecchio in confidenza.un momento di ballo, Ida Platano (che ieri era uscita dietro le quinte) rientra in studio dicendo di voler salutare Riccardo Guarnieri con un abbraccio, ma l’uomo dice che al momento non vuole, perché non riesce a superare le cose che lo hanno ferito. Si passa alla tronista...

chetempochefa : “Credo proprio che le donne dovrebbero imparare a vivere anche senza gli uomini. Io credo che una parte della vita… - TizianaFerrario : Nuova apertura di #PapaFrancesco alle #donne.Potranno leggere la Parola di Dio durante le messe, svolgere un serviz… - lauraboldrini : Marciano anche oggi, come ogni domenica da agosto. A #Minsk e in tutto il Paese. Dicono basta alla violenze del re… - uominiedonne : Un regalo per Sophie, Ida in lacrime e una nuova conoscenza per Maria... Vi siete persi la puntata di oggi e volete… - Cecilianasta : 'Nella nostra esistenza abbiamo dei limiti: nei racconti non contano. Abbiamo mille avventure e moriamo centinaia d… -