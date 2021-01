Truffa sull’accoglienza a Bergamo | il prete pro immigrati patteggia a 4 anni

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 12 gennaio 2021), 12 gen – Ha scelto ilmento padre Zanotti, ilpro invasione finito nell’inchiesta sulle coop bergamasche che sfruttavano l’accoglienza gestendo irregolarmente i fondi pubblici destinati agli. Oltre a padre Antonio Zanotti – 73, fondatore e guida spirituale della cooperativa Rinnovamento di Fontanella onlus e Oasi 7 di Antegnate – hanno optato per la medesima formula gli altri due indagati. Si tratta della presidente della cooperativa, Anna Maria Preceruti, 59, e il dipendente GiovTrezzi, 40. Lo riportanews. I loro nomi erano finiti nel fascicolo aperto nel 2017 dal pm Davide Palmieri e poi passato al collega Fabrizio Gaverini. Risultavano indagati per associazione per ...