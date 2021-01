Spuntano i responsabili e adesso Matteo Renzi rischia di trovarsi al palo (Di martedì 12 gennaio 2021) Dopo giorni di minacce e ultimatum, alla fine Matteo Renzi rischia di trovarsi con un pugno di mosche: sfilarsi dalla maggioranza, ritirando le due ministre di Italia Viva, potrebbe non sortire l'... Leggi su globalist (Di martedì 12 gennaio 2021) Dopo giorni di minacce e ultimatum, alla finedicon un pugno di mosche: sfilarsi dalla maggioranza, ritirando le due ministre di Italia Viva, potrebbe non sortire l'...

Sembra che il premier abbia giocato d'anticipo, individuando almeno 8 parlamentari 'responsabili' che puntellerebbero la maggioranza in caso di crisi.

Nuovo piano pandemico choc: "Scegliere chi curare prima"

Linee guida fino al 2023: con poche risorse sarà selezione. Report sparito, Speranza e i dg del ministero dai pm ...

