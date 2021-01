Sondaggio, secondo il 59% di voi, il Parma di D’Aversa riuscirà a salvarsi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) secondo voi, il Parma riuscirà a salvarsi con D’Aversa in panchina? Sì (59%) No (41%) Foto: sito Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 gennaio 2021)voi, ilconin panchina? Sì (59%) No (41%) Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Sport_Mediaset : Quanti rigori per il #Milan! Secondo voi è per merito o fortuna? Rispondete al nostro sondaggio! #SportMediaset - Agenzia_Ansa : #Usa Pelosi: 'Profanazione istigata da Trump, salvare la democrazia'. Secondo un sondaggio, per il 56% degli ameri… - you_trend : ???? #USA: secondo l’ultimo #sondaggio @YouGov, il 62% degli elettori americani pensa che quanto accaduto ieri a Wash… - cuovrniall : Piccolo sondaggio. Secondo voi le ragazze che dicono parolacce sono poco femminili? - igorzornetta : RT @DArcangeloLex: Quanti rigori per il #Milan dopo i tempi supplementari Secondo voi è per merito o fortuna? Rispondete al nostro sondagg… -