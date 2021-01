Qualificazioni Australian Open femminile 2021 | programma e orari di mercoledì 13 gennaio

Leggi su sportface

(Di martedì 12 gennaio 2021) Il, glie l’ordine di gioco di13, per quanto riguarda il turno decisivo delleagli. In campo le azzurre Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani, impegnate nell’ultimo turno con la caccia al main draw che è ormai ridotta a quest’ultimo ostacolo. Ecco dunque campi eitaliani delle due sfide delle italiane a Doha. CAMPO 2 Secondo match dalle ore 7 Tan vs (18) Cocciaretto CAMPO 3 Secondo match dalle ore 7 (WC) Konjuh vs (17) Errani CLICCA QUI PER ILCOMPLETO SportFace.