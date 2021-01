Muore ultrà | assembramenti ai funerali | acquisiti i video dai carabinieri

Leggi su anteprima24

Ercolano (Na) – Cori, fumogeni e applausi della folla. E quanto accaduto a Ercolano, all'uscita dalla chiesa della bara di Ciro Di Giovanni, 42enne ultra' della squadra di calcio locale, morto per cause naturali all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia il 9 gennaio scorso. Al funerale, davanti la basilica di Santa Maria a Pugliano, erano presenti almeno una cinquantina di persone all'uscita del feretro. Nessun problema di ordine pubblico, rilevano i, ma sono in corso le acquisizioni di filmati postati sui social oltre a quelli dei sistemi disorveglianza della zona per l'identificazione dei partecipanti.