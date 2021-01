Mercato Juventus, via il difensore per arrivare alla punta: proposto lo scambio (Di martedì 12 gennaio 2021) Mercato Juventus – Dragusin è uno di quei calciatori che la Juventus vuole valorizzare e far crescere altrove. L’idea è inserirlo nell’affare imbastito con Sassuolo e Genoa per Scamacca. Tra i tanti giovani che la Juventus sta cercando di fare crescere e portarli ad essere pronti per il futuro c’è anche un giovanissimo difensore. Era stato preso inizialmente per l’Under 23, ma visto il suo fisico e le sue qualità di marcatore puro è stato aggregato in prima squadra. Radu Dragusin adesso potrebbe rientrare in un’operazione di calcioMercato. Mercato Juventus, Dragusin nell’affare per Scamacca La ‘Vecchia Signora’ non è al momento convinta della possibilità di sacrificare il 18enne difensore rumeno. E’ in pianta stabile in prima squadra ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 12 gennaio 2021)– Dragusin è uno di quei calciatori che lavuole valorizzare e far crescere altrove. L’idea è inserirlo nell’affare imbastito con Sassuolo e Genoa per Scamacca. Tra i tanti giovani che lasta cercando di fare crescere e portarli ad essere pronti per il futuro c’è anche un giovanissimo. Era stato preso inizialmente per l’Under 23, ma visto il suo fisico e le sue qualità di marcatore puro è stato aggregato in prima squadra. Radu Dragusin adesso potrebbe rientrare in un’operazione di calcio, Dragusin nell’affare per Scamacca La ‘Vecchia Signora’ non è al momento convinta della possibilità di sacrificare il 18ennerumeno. E’ in pianta stabile in prima squadra ...

