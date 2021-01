KENIA: PER ENTRARE E PER USCIRE DAL PAESE SARÀ OBBLIGATORIO IL DIGITAL HEALTH PASS (Di martedì 12 gennaio 2021) Tutti i viaggiatori in entrata e in uscita in Kenya sono ora tenuti a presentare una prova verificata DIGITALmente di un test Covid-19 negativo, ha annunciato il ministero della Salute.In linea con l’iniziativa Africa CDC Trusted Traveller (TT), un sistema online progettato per autenticare e verificare i certificati Covid-19 dei viaggiatori, nessun laboratorio keniota emetterà certificati Covid-19 senza i codici Trusted Travel.In una dichiarazione del segretario del gabinetto della sanità Mutahi Kagwe, i codici di verifica DIGITALe garantiranno l’integrità dei certificati presentati, che fino a ieri erano presentati su carta stampata ed erano suscettibili di falsificazione. “A partire da lunedì, nessun viaggiatore partirà dal Kenya senza la verifica dei propri certificati utilizzando il processo TT”, ha osservato la dichiarazione di Kagwe, ... Leggi su databaseitalia (Di martedì 12 gennaio 2021) Tutti i viaggiatori in entrata e in uscita in Kenya sono ora tenuti a presentare una prova verificatamente di un test Covid-19 negativo, ha annunciato il ministero della Salute.In linea con l’iniziativa Africa CDC Trusted Traveller (TT), un sistema online progettato per autenticare e verificare i certificati Covid-19 dei viaggiatori, nessun laboratorio keniota emetterà certificati Covid-19 senza i codici Trusted Travel.In una dichiarazione del segretario del gabinetto della sanità Mutahi Kagwe, i codici di verificae garantiranno l’integrità dei certificati presentati, che fino a ieri erano presentati su carta stampata ed erano suscettibili di falsificazione. “A partire da lunedì, nessun viaggiatore partirà dal Kenya senza la verifica dei propri certificati utilizzando il processo TT”, ha osservato la dichiarazione di Kagwe, ...

