Inter, attacco poco supportato in zona gol: pesa l'assenza di Vidal

zona gol dell'Inter affidato quasi completamente all'attacco Nonostante nella partita contro la Roma abbiano segnato un difensore e un esterno, in casa Inter si fa sentire l'assenza in zona gol degli altri reparti, facendo cadere così tutto il peso sulle spalle di Lautaro Martinez e Lukaku. "l'assenza più clamorosa dall'elenco di coloro che hanno battuto il portiere avversario è quella di Vidal. Non è stato però l'unico. Sono ancora a zero reti pure Eriksen, Sensi, Young e Pinamonti, tanto per fare qualche esempio, ma impalpabile o quasi è stato pure l'apporto realizzativo di Perisic (1 gol in A) e Sanchez (2)". "L'unico che non ha latitato è stato Hakimi (6). Conte, pur essendo diventato filo aziendalista nelle dichiarazioni sul mercato, ..."

