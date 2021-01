Incubo Osimhen | danno neurologico alla spalla | si temono sei mesi di stop

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Continua il mistero sulle condizioni dell’attaccante del Napoli Victor. Il centravanti nigeriano del Napoli, assente in campo dall’8 novembre, quando giocò 83 minuti nella vittoria per 1-0 sul campo del Bologna per un infortuniosp, ma non ancora si conoscono i tempi sul recupero. L’attaccante nigeriano attualmente è ancora positivo al Covid-19, ma il problema più grande è che il calciatore non riesce a recuperare dal suo problemasp. “Il Napolista” ha interpellato un luminare dell’ortopedia: il professore Raffaele Russo specialista della sp, un’eccellenza napoletana. Ecco le sue parole in merito all’infortunio del centravanti del Napoli: “Innanzitutto bisognerebbe capire l’entità della lesione. Per lui si è trattato del ...