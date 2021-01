Il Festival di Cannes spostato a fine giugno. Ipotesi gemellaggio con la Mostra di Venezia

(Di martedì 12 gennaio 2021) Cinzia Romani La Berlinale sarà soltanto "online". Mentre la Croisette tornerà "in presenza" Che Croisette farà? Dopo l'annullamento dell'anno scorso, a causa della pandemia, il più importante appuntamento mondiale del cinema si terrà d'estate. E così ildi2021, da maggio slitta a-inizio luglio, stando agli organizzatori. Al momento, nessuno sa come evolveranno le condizioni sanitarie del mondo intero, ma intanto «è in corso una riflessione su unastra di date comprese tra ladie i primi di luglio», mandano a dire dai piani alti del prestigioso circuito cinematografico. Nell'«annus horribilis» 2020, la kermesse francese aveva fatto la parte di Cenerentola, rinunciando a tutto tranne che all'«etichetta ...

ClaraMutsc : Presentato fuori concorso al 38º Festival di Cannes, il film è uscito in 876 sale negli Stati Uniti l'8 febbraio 19… - SpettacoloDaily : RT @gabriellaparisi: #Cannes: il #Festival sarà rinviato all’estate 2021? #cinema #film - gabriellaparisi : #Cannes: il #Festival sarà rinviato all’estate 2021? #cinema #film - twolighteyes : Il Festival di Cannes 2021 slitta a inizio estate? - saraontheroad : RT @sivabbedaiciao: Sophia Loren, Festival di Cannes 1955 -

Ultime Notizie dalla rete : Festival Cannes

ilGiornale.it

E così il festival di Cannes 2021, da maggio slitta a fine giugno-inizio luglio, stando agli organizzatori. Al momento, nessuno sa come evolveranno le condizioni sanitarie del mondo intero, ma intanto ...Un festival del cinema per un solo spettatore? A causa del Covid la Berlinale, in programma a febbraio, non si terrà. In primavera si svolgerà forse in forma virtuale per gli addetti ai lavori. I crit ...