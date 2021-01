Il 2020? Annus horribilis anche tra le lenzuola (Di martedì 12 gennaio 2021) Il sondaggio inglese: il 25% ammette di non avere avuto rapporti sessuali lo scorso anno. Ma in Italia non va meglio: crollo dell'eros per l'83% Leggi su quotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Il sondaggio inglese: il 25% ammette di non avere avuto rapporti sessuali lo scorso anno. Ma in Italia non va meglio: crollo dell'eros per l'83%

11 azioni che ogni libero professionista dovrebbe praticare: come migliorare e massimizzare la propria comunicazione virtuale.

Il 2020? Annus horribilis anche tra le lenzuola

Il sondaggio inglese: il 25% ammette di non avere avuto rapporti sessuali lo scorso anno. Ma in Italia non va meglio: crollo dell’eros per l’83% ...

Il sondaggio inglese: il 25% ammette di non avere avuto rapporti sessuali lo scorso anno. Ma in Italia non va meglio: crollo dell'eros per l'83% ...