Governo: Radio Popolare, depositato 'Insieme', il partito di Conte (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - 'Insieme'. Si chiamerebbe così, secondo Radio Popolare, il movimento politico di Giuseppe Conte, 'brevettato' qualche giorno fa. "A quanto risulta a Radio Popolare- si legge in una nota dell'emittente milanese- Giuseppe Conte è andato nei giorni scorsi da un notaio romano e ha depositato nome e marchio del suo nuovo movimento politico. Il nome sarà 'Insieme". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - ''. Si chiamerebbe così, secondo, il movimento politico di Giuseppe, 'brevettato' qualche giorno fa. "A quanto risulta a- si legge in una nota dell'emittente milanese- Giuseppeè andato nei giorni scorsi da un notaio romano e hanome e marchio del suo nuovo movimento politico. Il nome sarà '".

MennonnaToTon : @matteorenzi Ma sei da giorni in tutti i talk radio TV e giornali e parli di attacchi, guarda spero che cada il gov… - endlessgaea : @La_manina__ E in tutto questo, vorrei far notare la massiccia presenza degli esponenti di Italia Viva in TV e in r… - 3Micoli : Torno a casa da lavoro e sento Faraone per radio dire che #conte sta per far scattare la crisi?????dopo un mese e m… - noiselord : Quindi ci cacciano dalle Olimpiadi??? Italia alle Olimpiadi di Tokyo senza inno e bandiera ? Malagò (Coni) lancia… - klausmang : @LilliBeeSummers @tweetmaurizio C’è un vulnus nel ragionamento, ossia che non si può ragionare su fatti storici del… -