Governo: Bordo (Pd), 'Rosato non faccia furbo, anche voi sceglieste Conte' (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Ettore Rosato non faccia il furbo, ad agosto del 2019 Conte fu scelto come Presidente del Consiglio da tutti i partiti, anche da chi poi è andato via dal Pd fondando Italia Viva. Gli alleati orgogliosi di Trump sono Salvini e Meloni". Così il vicecapogruppo del Pd alla Camera, Michele Bordo, replica al renziano Ettore Rosato. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Ettorenonil, ad agosto del 2019fu scelto come Presidente del Consiglio da tutti i partiti,da chi poi è andato via dal Pd fondando Italia Viva. Gli alleati orgogliosi di Trump sono Salvini e Meloni". Così il vicecapogruppo del Pd alla Camera, Michele, replica al renziano Ettore

Pd e M5S blindano Conte. Zingaretti: “Crisi grave errore politico”

Partito democratico e Movimento 5 Stelle fanno quadrato intorno a Giuseppe Conte, assediato dalle bordate di Italia Viva sul Recovery Plan e sulla gestione ...

