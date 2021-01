Gli inquirenti: Vessava un imprenditore per estorcergli denaro. Assessore arrestato a Procida (Di martedì 12 gennaio 2021) I carabinieri hanno dato esecuzione a una misura di custodia cautelare con il beneficio dei domiciliari emessa dal gip di Napoli nei confronti di Antonio Carannante, Assessore comunale di Procida, per tentata estorsione continuata e aggravata commessa in danno di un imprenditore sessantacinquenne. Le indagini del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Ischia hanno permesso di ricostruire che il politico locale aveva minacciato l’imprenditore di denunciare presunti abusi edilizi se questi non avesse consegnato 20mila euro a una sua cliente, proprietaria di un immobile confinante con il fondo della vittima. Dopo il rifiuto dell’imprenditore, sono stati eseguiti vari sopralluoghi edili sul cantiere sino a giungere al sequestro, poi non convalidato da un altro gip del Tribunale di Napoli. ... Leggi su ildenaro (Di martedì 12 gennaio 2021) I carabinieri hanno dato esecuzione a una misura di custodia cautelare con il beneficio dei domiciliari emessa dal gip di Napoli nei confronti di Antonio Carannante,comunale di, per tentata estorsione continuata e aggravata commessa in danno di unsessantacinquenne. Le indagini del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Ischia hanno permesso di ricostruire che il politico locale aveva minacciato l’di denunciare presunti abusi edilizi se questi non avesse consegnato 20mila euro a una sua cliente, proprietaria di un immobile confinante con il fondo della vittima. Dopo il rifiuto dell’, sono stati eseguiti vari sopralluoghi edili sul cantiere sino a giungere al sequestro, poi non convalidato da un altro gip del Tribunale di Napoli. ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli inquirenti Smantellata rete di spaccio tra Trentino e Lombardia: la base in un negozio a Veronetta L'Arena base era a Veronetta

Dall'alba di questa mattina la squadra mobile di Trento, coordinata dal servizio centrale operativo, in collaborazione con le squadre mobile di Brescia, Verona e Vicenza sta eseguendo 16 arresti, ed a ...

BACOLI/ Omicidio Caronte, in carcere il figlio della compagna – LA FOTO

BACOLI - Si chiama Danilo Illiano e lavora come operaio in un'azienda di Bacoli. Per gli inquirenti è stato il 30enne ad aver accoltellato il compagno della madre dopo un litigio. Nel corso della nott ...

