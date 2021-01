Diletta Leotta e Can Yaman sono fidanzati? Dai fiori allo stesso albergo: ecco le prove (Di martedì 12 gennaio 2021) Se è vero che tanti indizi fanno una prova, allora non è da escludere che Diletta Leotta possa già avere un nuovo fidanzato. Si vocifera infatti che la conduttrice di Dazn, fino a poco tempo fa legata sentimentalmente al pugile Daniele Scardina, possa avere iniziato una relazione con l’attore turco Can Yaman. Ad alimentare questo gossip ci ha pensato Anna Pettinelli, la quale su RDS ha rivelato come i due abbiano pernottato nello stesso albergo romano in occasione dei rispettivi impegni in città. Inoltre, Diletta Leotta ha ricevuto un mazzo di fiori, all’interno dei quali spiccava una rosa rossa. Se c’è del tenero tra i due o meno lo scopriremo solamente in futuro. Fatto sta che sui social gli utenti si sono scatenati, ... Leggi su sportface (Di martedì 12 gennaio 2021) Se è vero che tanti indizi fanno una prova,ra non è da escludere chepossa già avere un nuovo fidanzato. Si vocifera infatti che la conduttrice di Dazn, fino a poco tempo fa legata sentimentalmente al pugile Daniele Scardina, possa avere iniziato una relazione con l’attore turco Can. Ad alimentare questo gossip ci ha pensato Anna Pettinelli, la quale su RDS ha rivelato come i due abbiano pernottato nelloromano in occasione dei rispettivi impegni in città. Inoltre,ha ricevuto un mazzo di, all’interno dei quali spiccava una rosa rossa. Se c’è del tenero tra i due o meno lo scopriremo solamente in futuro. Fatto sta che sui social gli utenti siscatenati, ...

gipsylenu : Ebbrava Diletta Leotta che ha compreso il fascino turco ???? - DonnaGlamour : Diletta Leotta e Can Yaman insieme? "Sono stati visti baciarsi" - Claplaz : Quando uno ha da promuovere qualsiasi cosa, da una palestra (Ibra) a una nuova serie in uscita (Sandokan), ora si s… - CalcioNapoli24 : - _DAGOSPIA_ : DILETTA MORSA DAL CAN - LA LEOTTA IN LOVE CON L'ATTORE TURCO CAN YAMAN?

