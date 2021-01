De Magistris candidato alle Regionali in Calabria, nel week-end l’annuncio: Formerò una lista civica (Di martedì 12 gennaio 2021) Luigi de Magistris deciderà tra domenica e lunedì se candidarsi alla presidenza della Regione Calabria. Lo annuncia il sindaco di Napoli, parlando con i giornalisti a margine della presentazione dei due nuovi assessori che entreranno in Giunta e precisando che, se dovesse accettare, “sarebbe nel solco di una coalizione civica al di fuori degli schieramenti tradizionali a cui la politica ci ha abituato”. In seguito alle sollecitazioni “ricevute dal basso” e per il legame con la Calabria, dal punto di vista politico l’ex pm dice di essere “sempre più convinto di sciogliere positivamente la riserva”. L’ex pm ribadisce, inoltre, che in questa sfida ci sarebbero delle similitudini con quanto è accaduto a Napoli nel 2011. “C’è grande voglia di rinascita da parte di associazioni, reti civiche, militanti, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 12 gennaio 2021) Luigi dedeciderà tra domenica e lunedì se candidarsi alla presidenza della Regione. Lo annuncia il sindaco di Napoli, parlando con i giornalisti a margine della presentazione dei due nuovi assessori che entreranno in Giunta e precisando che, se dovesse accettare, “sarebbe nel solco di una coalizioneal di fuori degli schieramenti tradizionali a cui la politica ci ha abituato”. In seguitosollecitazioni “ricevute dal basso” e per il legame con la, dal punto di vista politico l’ex pm dice di essere “sempre più convinto di sciogliere positivamente la riserva”. L’ex pm ribadisce, inoltre, che in questa sfida ci sarebbero delle similitudini con quanto è accaduto a Napoli nel 2011. “C’è grande voglia di rinascita da parte di associazioni, reti civiche, militanti, ...

