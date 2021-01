Crisi di governo? L’unico a cui non conviene è Renzi. Risso spiega perché (Di martedì 12 gennaio 2021) Il vento di Crisi che spira su Palazzo Chigi apre possibili scenari interessanti. Mentre c’è già chi vocifera di un Conte ter, continua a consumarsi lo strappo di Italia Viva intenzionata a far mancare il suo appoggio all’esecutivo. Punto nevralgico, la bozza del Recovery, in discussione proprio in queste ore. Eppure, in ballo, non ci sono solo le potenziali dimissioni dei ministri Bonetti e Bellanova ma c’è “un’occasione storica per il nostro Paese”. A dirlo è il direttore scientifico dell’agenzia Ipsos, Enzo Risso, che tratteggiando il panorama politico che potrebbe scaturire dalla caduta dell’avvocato del popolo, parte da un assunto. “Negli ultimi anni – dice – chi ha aperto Crisi di governo, non ha poi beneficiato dei risultati sperati. Anzi, ne ha tratto solamente svantaggi”. Circostanza che, pavlovianamente, va ... Leggi su formiche (Di martedì 12 gennaio 2021) Il vento diche spira su Palazzo Chigi apre possibili scenari interessanti. Mentre c’è già chi vocifera di un Conte ter, continua a consumarsi lo strappo di Italia Viva intenzionata a far mancare il suo appoggio all’esecutivo. Punto nevralgico, la bozza del Recovery, in discussione proprio in queste ore. Eppure, in ballo, non ci sono solo le potenziali dimissioni dei ministri Bonetti e Bellanova ma c’è “un’occasione storica per il nostro Paese”. A dirlo è il direttore scientifico dell’agenzia Ipsos, Enzo, che tratteggiando il panorama politico che potrebbe scaturire dalla caduta dell’avvocato del popolo, parte da un assunto. “Negli ultimi anni – dice – chi ha apertodi, non ha poi beneficiato dei risultati sperati. Anzi, ne ha tratto solamente svantaggi”. Circostanza che, pavlovianamente, va ...

