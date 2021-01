Covid, 2 su 3 perdono gli anticorpi in 6 mesi: lo studio su Cogne (Di martedì 12 gennaio 2021) Alfie Borromeo In sei mesi, 2 abitanti su 3 di Cogne (circa il 65% delle persone entrate a contatto con il coronavirus durante la prima ondata della pandemia) hanno perso le difese immunitarie sviluppate. Due di loro si sono nuovamente contagiati, in un caso finendo poi in terapia intensiva. Il dato, come riferisce l’Ansa, emerge da uno studio condotto sulla popolazione del paese ai piedi del Gran Paradiso voluto dall’amministrazione comunale e condotto da Fabio Truc, fisico che si occupa di oncologia sperimentale all’Università Parigi XIII, e da Gianpiero Gervino, del dipartimento di Fisica dell’Università di Torino. Covid: i numeri dello studio condotto a Cogne I numeri: nel giugno 2020, su circa 1.300 cittadini di Cogne, 850 avevano aderito allo screening. ... Leggi su improntaunika (Di martedì 12 gennaio 2021) Alfie Borromeo In sei, 2 abitanti su 3 di(circa il 65% delle persone entrate a contatto con il coronavirus durante la prima ondata della pandemia) hanno perso le difese immunitarie sviluppate. Due di loro si sono nuovamente contagiati, in un caso finendo poi in terapia intensiva. Il dato, come riferisce l’Ansa, emerge da unocondotto sulla popolazione del paese ai piedi del Gran Paradiso voluto dall’amministrazione comunale e condotto da Fabio Truc, fisico che si occupa di oncologia sperimentale all’Università Parigi XIII, e da Gianpiero Gervino, del dipartimento di Fisica dell’Università di Torino.: i numeri dellocondotto aI numeri: nel giugno 2020, su circa 1.300 cittadini di, 850 avevano aderito allo screening. ...

In sei mesi, 2 abitanti su 3 di Cogne (circa il 65% delle persone entrate a contatto con il coronavirus durante la prima ondata della pandemia) hanno ...

In sei mesi, 2 abitanti su 3 di Cogne (circa il 65% delle persone entrate a contatto con il coronavirus durante la prima ondata della pandemia) hanno ...