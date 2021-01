Col nuovo DPCM spostamenti forse vietati fino a fine febbraio (Di martedì 12 gennaio 2021) Il nuovo DPCM entrerà in vigore il prossimo 16 gennaio. L’edizione odierna de ‘Il Mattino‘ ha ragguagliato circa i punti salienti contenuti al suo interno. La misura non è stata ancora firmata, ma immaginiamo sarà questione di ore. Aumenteranno le Regioni in zona arancione per l’inasprimento dell’indice Rt di trasmissione del contagio. Il rosso dapprima scattava con valore di 1.5, sceso adesso a 1.25. Un Regione diventerà arancione, alla luce del prossimo DPCM del 16 gennaio, con indice Rt pari a 1.0 (prima era 1.25). La Campania rischia di diventare zona arancione già a partire dalla prossima settimana. Si andrà verso la conferma del coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino seguente, e non sarà possibile uscire dalla propria Regione, come spiegheremo nel dettaglio più avanti. Per quanto riguarda i weekend, non dovrebbe scattare in ... Leggi su optimagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) Ilentrerà in vigore il prossimo 16 gennaio. L’edizione odierna de ‘Il Mattino‘ ha ragguagliato circa i punti salienti contenuti al suo interno. La misura non è stata ancora firmata, ma immaginiamo sarà questione di ore. Aumenteranno le Regioni in zona arancione per l’inasprimento dell’indice Rt di trasmissione del contagio. Il rosso dapprima scattava con valore di 1.5, sceso adesso a 1.25. Un Regione diventerà arancione, alla luce del prossimodel 16 gennaio, con indice Rt pari a 1.0 (prima era 1.25). La Campania rischia di diventare zona arancione già a partire dalla prossima settimana. Si andrà verso la conferma del coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino seguente, e non sarà possibile uscire dalla propria Regione, come spiegheremo nel dettaglio più avanti. Per quanto riguarda i weekend, non dovrebbe scattare in ...

petergomezblog : “Subito il Mes e il Ponte sullo stretto”: i renziani cercano un nuovo pretesto per la rottura al vertice di maggior… - Agenzia_Ansa : #Covid Usa, nuovo record di 290mila casi in un giorno. Boom di contagi in California, a Los Angeles 1 su 10 col vir… - SardiniaPost : Sardegna, il nuovo Piano casa targato Solinas permetterà di concedere l'abitabilità ai seminterrati. Insorge l'opp… - NHV0S : @lovinglouwt vai col nick nuovo - Tana_rotte : RT @Pgreco_: Col nuovo DPCM i bar e i ristoranti non potranno più fare asporto dopo le 18.00. Sì perché sennò rischiano di salvarsi, invece… -