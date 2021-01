Che Dio Ci Aiuti 6, Quarta Puntata: Gravi Accuse Contro Monica! (Di martedì 12 gennaio 2021) Che Dio ci Aiuti 6, trama Quarta Puntata: Monica viene accusata di aver tolto la vita ad un paziente, mentre ormai Erasmo e Ginevra sono sempre più complici. Nico si accorge di provare un forte sentimento di gelosia… Prosegue Che Dio ci Aiuti, la fiction che raccoglie davanti allo schermo milioni di telespettatori tutte le settimane. Al centro dell’attenzione continua ad esserci Monica che, dopo i suoi problemi di salute, avrà altre grandi difficoltà da affrontare. Prima di vedere che cosa sta per succedere, però, facciamo un piccolo passo indietro. Che Dio ci Aiuti 6: dove eravamo rimasti Suor Angela si rende definitivamente conto che il suo passato è legato a quello di Erasmo, ma non sa se dire la verità al ragazzo. Intanto Ginevra inizia a soffrire dopo aver allontanato definitivamente Nico, ma ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 12 gennaio 2021) Che Dio ci6, trama: Monica viene accusata di aver tolto la vita ad un paziente, mentre ormai Erasmo e Ginevra sono sempre più complici. Nico si accorge di provare un forte sentimento di gelosia… Prosegue Che Dio ci, la fiction che raccoglie davanti allo schermo milioni di telespettatori tutte le settimane. Al centro dell’attenzione continua ad esserci Monica che, dopo i suoi problemi di salute, avrà altre grandi difficoltà da affrontare. Prima di vedere che cosa sta per succedere, però, facciamo un piccolo passo indietro. Che Dio ci6: dove eravamo rimasti Suor Angela si rende definitivamente conto che il suo passato è legato a quello di Erasmo, ma non sa se dire la verità al ragazzo. Intanto Ginevra inizia a soffrire dopo aver allontanato definitivamente Nico, ma ...

Pontifex_it : Colpisce che la maggior parte del tempo sulla Terra il Signore lo abbia passato vivendo la vita di tutti i giorni,… - Pontifex_it : Siamo portatori di una grande ricchezza, che dipende da quello che siamo: dalla vita ricevuta, dal bene che c’è in… - Pontifex_it : “Alzare gli occhi” è il primo passo che dispone all’adorazione. Quando alziamo gli occhi a Dio, i problemi della vi… - Disagialti : @HAWK_CobraKai Primo come ti permetti? Non sai chi sono, non sai cosa penso e non sai il mio vissuto 2 non giustifi… - Majden3 : RT @Pontifex_it: Siamo portatori di una grande ricchezza, che dipende da quello che siamo: dalla vita ricevuta, dal bene che c’è in noi, da… -