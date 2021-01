CALCIOMERCATO: Strootman in città, pronto a firmare per il Genoa (Di martedì 12 gennaio 2021) L’olandese pronto a diventare uno dei colpi più interessanti di questa sessione di CALCIOMERCATO. Il Genoa lo aspetta. Kevin Strootman (Facebook)Il Genoa piazza il colpo Kevin Strootman, il forte centrocampista olandese, dopo l’esperienza francese, torna quindi in Italia dopo aver vestito la maglia giallorossa della Roma. Rossoblù che animano questo mercato fin qui privo di colpi sensazionali. Il calciatore è pronto a firmare con la squadra di Ballardini e sarebbe già in città per tutte le operazioni del caso. Un ottimo acquisto insomma, per un calciatore che di certo vorrà dire la sua, ancora una volta, nel nostro campionato. La Juventus, dopo il successo casalingo contro il Sassuolo, continua la spasmodica ricerca ... Leggi su chenews (Di martedì 12 gennaio 2021) L’olandesea diventare uno dei colpi più interessanti di questa sessione di. Illo aspetta. Kevin(Facebook)Ilpiazza il colpo Kevin, il forte centrocampista olandese, dopo l’esperienza francese, torna quindi in Italia dopo aver vestito la maglia giallorossa della Roma. Rossoblù che animano questo mercato fin qui privo di colpi sensazionali. Il calciatore ècon la squadra di Ballardini e sarebbe già inper tutte le operazioni del caso. Un ottimo acquisto insomma, per un calciatore che di certo vorrà dire la sua, ancora una volta, nel nostro campionato. La Juventus, dopo il successo casalingo contro il Sassuolo, continua la spasmodica ricerca ...

DiMarzio : #Strootman al @GenoaCFC, un clamoroso ritorno in Italia: tutto tra poco a #calciomercato @SkySport - DiMarzio : Il #Genoa è ai dettagli per il ritorno in Serie A di Kevin #Strootman - milannewsmondo : Calciomercato, Strootman al Genoa. L’Inter potrebbe confermare Eriksen - manuliga8612 : RT @MarcoBovicelli: #Genoa, Kevin #Strootman é atterrato in città: le prime immagini da nuovo giocatore rossoblù su @SkySport e @DiMarzio #… - maxcesarini75 : RT @BombeDiVlad: ???? #Genoa, Kevin #Strootman è arrivato in città. Prime foto per lui ???? Domani visite e firma. [?? @SkySport] #LBDV #LeB… -