Baglio-Piccolo | caos cremazioni | Raggi e Giunta a conoscenza da anni

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 gennaio 2021) Roma – “A Roma lesono in tilt. Ieri e’ arrivata la trasmissione di inchiesta ‘Report’, a testimoniare un’emergenza che, come gruppo del Partito Democratico, denunciamo da. Gia’ il 2 novembre l’Ama, che gestisce i servizi cimiteriali, aveva comunicato di non poter accettare ulteriori salme per le: lada tempo era al corrente del rischio, ma come al solito ha preferito non fare nulla e non dare risposte.” “Il risultato e’ deprimente e doloroso per chiunque abbia mai perso una persona cara: la camera mortuaria del cimitero Flaminio, da alcuni mesi, non riesce ad accogliere i defunti, che vengono trasferiti al Verano, anch’esso ormai al collasso; piu’ di mille salme sono in attesa di essere cremate, con gli operatori che non sanno piu’ neanche ...