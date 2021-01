Andrea Zenga, chi è la ragazza frequentata dopo Alessandra Sgolastra: è stata “Miss Mondo Sardegna” (Di martedì 12 gennaio 2021) Andrea Zenga si sta facendo apprezzare dal pubblico da casa nel corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip, ma i fedelissimi non dimenticano la sua partecipazione a Temptanion Island… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 12 gennaio 2021)si sta facendo apprezzare dal pubblico da casa nel corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip, ma i fedelissimi non dimenticano la sua partecipazione a Temptanion Island… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

trash_italiano : Potrei innamorarmi di Andrea Zenga #GFVIP - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che i prossimi VIP salvi sono Stefania, Rosalinda e Andrea Zenga! #GFVIP - GrandeFratello : La carica, l'energia, la gioia, la consolazione: per Andrea Zenga tutto questo è MAMMA. ?? #GFVIP - sweeetcreatureh : Andrea Zenga è un ragazzo puro, sensibile, timido, bello, educato, interista. In poche parole, l’uomo perfetto. A… - tommania__ : RT @tuttobenissimo: Un appunto a Cecicozza, non amiamo Andrea Zenga perché ci fa pena la sua storia, bensì perché nella sua storia è stato… -