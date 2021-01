TXT e-solutions | acquisisce residuo 49% di Assiopay

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – TXT e-ha acquistato da Andrea Serra la sua quota di partecipazione in, rappresentate il 49% del capitale sociale della stessa, per un corrispettivo pari ad Euro 1,6 milioni. A fronte dell’operazione odierna, TXT detiene il 100% del capitale sociale di, società specializzata con soluzioni proprietarie nei pagamenti digitali. Nel 2019ha conseguito un Ebitda positivo pari a Euro 0,4 milioni a fronte di ricavi pari a Euro 1,0 milioni (Ebitda margin 41%). Nei primi 9 mesi del 2020ha continuato nel trend positivo conseguendo un Ebitda pari a Euro 0,5 milioni a fronte di ricavi pari a Euro 1,2 milioni (Ebitda margin 43%), con risultati attesi in ulteriore crescita per il quarto trimestre 2020 e per il 2021. Il corrispettivo per l’acquisto della ...