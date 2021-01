Solopaca | Filomena Fusco | “Il virus non fermerà le nostre attività”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Centro Sociale “Non Solo Anziani” A.P.S. ha promosso per il quarto anno consecutivo, nonostante la pandemia, il concorso di narrativa “I NONNI SI RACCONTANO”. Quest’anno, afferma la presidente, abbiamo ritenuto opportuno estenderlo anche ai nipoti per dare loro la possibilità di inserirsi in una situazione sociale diversa e per potersi esprimere sul particolare momento di sofferenza sociale causata dall’infezione virale. L’argomento da trattare, infatti, è stato: “I NONNI E I NIPOTI SI RACCONTANO IN TEMPO DI COVID”. Il Dirigente Scolastico, prof. Rosa Pellegrino, ha accolto con entusiasmo l’invito della nostra associazione a far partecipare i ragazzi della Scuola Media. I ragazzi hanno dimostrato massimo impegno inviando on-line al dott. Marco Raviele, responsabile del progetto, ottimi elaborati tanto da ...