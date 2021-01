Sentry Tournament of Champions (Di lunedì 11 gennaio 2021) Da il via il 2021 di gare sul PGA Tour il classico appuntamento di inizio anno, il , dove ha avuto la meglio lo statunitense Harris English. Si è giocato la prima gara sul PGA Tour del nuovo anno sul percorso del Plantation Course at Kapalua, a Kapalua, sull’isola di Maui nelle Hawaii il . Hanno partecipato alla gara 42 giocatori, tutti vincitori di almeno un torneo lo scorso anno. Ha avuto la meglio Harris English (-25) che ha battuto al playoff grazie un birdie alla prima buca il cileno Joaquín Niemann. In terza piazza ad un solo colpo dal playoff troviamo lo statunitense Justin Thomas (-24) mentre in quarta posizione è arrivato Ryan Palmer (-23), staccato di soli due colpi dalla vetta della classifica. Solamente un 11^ posto per il favorito della vigilia e numero uno del mondo, Dustin Johnson (-18). Settimana prossima si giocherà il secondo torneo del 2021, sempre alle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021) Da il via il 2021 di gare sul PGA Tour il classico appuntamento di inizio anno, il , dove ha avuto la meglio lo statunitense Harris English. Si è giocato la prima gara sul PGA Tour del nuovo anno sul percorso del Plantation Course at Kapalua, a Kapalua, sull’isola di Maui nelle Hawaii il . Hanno partecipato alla gara 42 giocatori, tutti vincitori di almeno un torneo lo scorso anno. Ha avuto la meglio Harris English (-25) che ha battuto al playoff grazie un birdie alla prima buca il cileno Joaquín Niemann. In terza piazza ad un solo colpo dal playoff troviamo lo statunitense Justin Thomas (-24) mentre in quarta posizione è arrivato Ryan Palmer (-23), staccato di soli due colpi dalla vetta della classifica. Solamente un 11^ posto per il favorito della vigilia e numero uno del mondo, Dustin Johnson (-18). Settimana prossima si giocherà il secondo torneo del 2021, sempre alle ...

CorriereQ : Sentry Tournament: Palmer e English in testa, insulto omofobo di Thomas - GGusto : Coppia guida il Sentry Tournament all’isola di Maoui - zazoomblog : Golf: Harris English rimane in testa a metà del Sentry Tournament of Champions 2021 - #Golf: #Harris #English… - OA_Sport : Golf: c'è sempre Harris English al comando del Sentry Tournament of Champions, ma risalgono Dustin Johnson e Jon Ra… - CorriereQ : PGA Tour, si riparte con il Sentry Tournament: tanti grandi nomi in campo -