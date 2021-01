"Sei ingrassata", "Avevo un tumore": il triste spettacolo in tv della Elia - (Di lunedì 11 gennaio 2021) Francesca Galici Eva contro Eva è lo spettacolo peggiore del mondo in cui Antonella Elia sembra essere maestra, a giudicare dal suo percorso televisivo In tv ci piace vedere opinionisti e conduttori che sovvertono il sempre più svilente andamento del politicamente corretto. Ci piace che ci siano donne e uomini che espongono il loro pensiero senza troppi filtri e ci piace ancora di più che questo avvenga in un reality dove, nomen omen, si dovrebbe replicare la realtà. Il politicamente scorretto è diventato un lusso nella nostra società. Ancor di più è un lusso in tv e sui social e che ci sia gente come Antonella Elia, che ne se infischia della dittatura politicamente corretto non può che farci piacere. Ma esiste una sottile linea tra libertà di parola e offesa gratuita e, da quanto ci risulta, ad ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 11 gennaio 2021) Francesca Galici Eva contro Eva è lopeggiore del mondo in cui Antonellasembra essere maestra, a giudicare dal suo percorso televisivo In tv ci piace vedere opinionisti e conduttori che sovvertono il sempre più svilente andamento del politicamente corretto. Ci piace che ci siano donne e uomini che espongono il loro pensiero senza troppi filtri e ci piace ancora di più che questo avvenga in un reality dove, nomen omen, si dovrebbe replicare la realtà. Il politicamente scorretto è diventato un lusso nella nostra società. Ancor di più è un lusso in tv e sui social e che ci sia gente come Antonella, che ne se infischiadittatura politicamente corretto non può che farci piacere. Ma esiste una sottile linea tra libertà di parola e offesa gratuita e, da quanto ci risulta, ad ...

BiasiErika : 'Oggi ho partorito' 'Infatti ti vedevo un po' ingrassata'?????? Azzurra Leonardi sei vita?? ????#CheDioCiAiuti6 - supermalaxx : Hahahahahahahaa sei ingrassata Allora persiana #gfvip - Shinyastoast : Io: *ingrasso di 1 kilo dato che non pratico più sport e con sto fatto del covid non mi posso muovere più di tanto… - merthurlover : @Cinnamontomofo Se mi diranno 'come stai bene sei dimagrita!' oppure 'ma gusrdati come sei ingrassata'. È davvero stancante. - LOUISVDIOR : mia zia quest’estate: “sei ingrassata al mare eh” io e mia zia oggi: stavamo guardando le foto di tre anni fa e io… -