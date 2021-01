Rai Uno, in arrivo la nuova fiction con Serena Rossi ambientata a Napoli (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una serie ambientata a Napoli con protagonista un’attrice partenopea. Andrà in onda su Rai Uno a partire da domenica 17 gennaio 2021 e si chiamerà Mina Settembre. Nei panni della protagonista troveremo Serena Rossi, un’assistente sociale che lascerà lo studio di psicologa al Vomero per svolgere la propria professione al Rione Sanità. Una fiction di sei puntate, tratta dai libri scritti da Maurizio De Giovanni e intitolati “Un giorno di settembre a Natale“, “Un telegramma da settembre“, “Dodici rose a settembre” e “Troppo freddo a settembre“. Serena Rossi sarà affiancata da Giorgio Pasotti, Giuseppe Zeno e Christian Filangieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Una seriecon protagonista un’attrice partenopea. Andrà in onda su Rai Uno a partire da domenica 17 gennaio 2021 e si chiamerà Mina Settembre. Nei panni della protagonista troveremo, un’assistente sociale che lascerà lo studio di psicologa al Vomero per svolgere la propria professione al Rione Sanità. Unadi sei puntate, tratta dai libri scritti da Maurizio De Giovanni e intitolati “Un giorno di settembre a Natale“, “Un telegramma da settembre“, “Dodici rose a settembre” e “Troppo freddo a settembre“.sarà affiancata da Giorgio Pasotti, Giuseppe Zeno e Christian Filangieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Avvenire_Nei : Il film su Chiara Lubich vince gli ascolti della serata di domenica - karmendida : @BaroneZaza70 @FrankCapitone @MaurilioVitto @albertopetro2 @giuseppenotarn1 @lagatta4739 @LunaLeso @antojackie… - MariLu201068 : RT @Mariagenn59: @1Sanaat Quando si fa giornalismo senza documentarsi ??Stamattina su Rai uno la conduttrice afferma che Can ha preso la mul… - Sandra09469875 : @Ross_YogaYada @CY_mybreath @eleonoradaniele @RobertoAlessi @storie_italiane @RaiUno Il rt è per il tag... Non per… - fiorellofclubpa : Stasera alle 21, 25 su rai Uno, ci sarà il grande Show di #BeppeFiorello . Ci sarà ospite #Rosario , in una veste… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai Uno Il commissario Ricciardi, su Rai Uno la nuova fiction con Lino Guanciale: trama e anticipazioni puntate Today.it Capello: “Il Papu può fare la differenza ovunque”

A Rai Radio 1: "L'Atalanta potrebbe addirittura competere per lo scudetto, se solo avesse una rosa adeguata al doppio impegno, anche se sopperirà con il gioco".

Un posto al sole, dopo il suo addio rivela: “non è stata una mia scelta”

Un posto al sole torna su Rai Tre anche questa sera, ma a destare preoccupazione è stato l'addio dello storico personaggio.

A Rai Radio 1: "L'Atalanta potrebbe addirittura competere per lo scudetto, se solo avesse una rosa adeguata al doppio impegno, anche se sopperirà con il gioco".Un posto al sole torna su Rai Tre anche questa sera, ma a destare preoccupazione è stato l'addio dello storico personaggio.