Prada Cup: svelati gli abbinamenti (Calendario completo) (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo oltre tre anni di attesa, le vittorie, le sconfitte e i punti inizieranno davvero a contare. La Prada Cup inizierà il 15 gennaio con i tre Challenger che gareggeranno per qualificarsi allo scontro con l’America’s Cup Defender Emirates Team New Zealand nell’America’s Cup Match. Prada Cup: quando e dove? La Prada Cup consiste in 17 giorni di regata che iniziano con un formato Round Robin multiplo in cui i tre Challenger, Luna Rossa Prada Pirelli, New York Yacht Club American Magic e INEOS TEAM UK si affrontano per quattro volte. La squadra con il maggior numero di punti alla fine dei Round Robins passa direttamente alla Finale della Prada Cup, mentre le restanti due squadre si sfidano al meglio di sette vittorie, testa a testa, Semifinale tra il 29 gennaio e il 2 Febbraio. La finale, tra il 13 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo oltre tre anni di attesa, le vittorie, le sconfitte e i punti inizieranno davvero a contare. LaCup inizierà il 15 gennaio con i tre Challenger che gareggeranno per qualificarsi allo scontro con l’America’s Cup Defender Emirates Team New Zealand nell’America’s Cup Match.Cup: quando e dove? LaCup consiste in 17 giorni di regata che iniziano con un formato Round Robin multiplo in cui i tre Challenger, Luna RossaPirelli, New York Yacht Club American Magic e INEOS TEAM UK si affrontano per quattro volte. La squadra con il maggior numero di punti alla fine dei Round Robins passa direttamente alla Finale dellaCup, mentre le restanti due squadre si sfidano al meglio di sette vittorie, testa a testa, Semifinale tra il 29 gennaio e il 2 Febbraio. La finale, tra il 13 ...

Corriere : Vela, via la Prada Cup: la battaglia navale che Luna Rossa deve vincere - gabrielemazzar1 : RT @Corriere: Vela, via la Prada Cup: la battaglia navale che Luna Rossa deve vincere - Profilo3Marco : RT @Corriere: Vela, via la Prada Cup: la battaglia navale che Luna Rossa deve vincere - momperiglia : RT @Corriere: Vela, via la Prada Cup: la battaglia navale che Luna Rossa deve vincere - infoitsport : America's Cup 2021: programma, orari e tv. Calendario Prada Cup e Finali -