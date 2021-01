Piazza Affari prosegue negativa con le altre Borse europee (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – Piazza Affari e degli altri Listini europei si confermano negativi, scontando alcuni realizzi, dopo un avvio d’anno piuttosto brillante. In questa fase di correzione si guadagna agli sviluppi delle vicende d’oltreoceano, ai nuovi stimoli fiscali ed alla possibilità di Impeachment di Trump. Sessione debole per l’Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,48%. Lieve calo dell’oro, che scende a 1.837,4 dollari l’oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,69%.Balza in alto lo spread, posizionandosi a +107 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,52%. Tra gli indici di Eurolandia in rosso Francoforte, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,94%, spicca la prestazione negativa di Londra, che scende dello 0,79%, ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) –e degli altri Listini europei si confermano negativi, scontando alcuni realizzi, dopo un avvio d’anno piuttosto brillante. In questa fase di correzione si guadagna agli sviluppi delle vicende d’oltreoceano, ai nuovi stimoli fiscali ed alla possibilità di Impeachment di Trump. Sessione debole per l’Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,48%. Lieve calo dell’oro, che scende a 1.837,4 dollari l’oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,69%.Balza in alto lo spread, posizionandosi a +107 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,52%. Tra gli indici di Eurolandia in rosso Francoforte, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,94%, spicca la prestazionedi Londra, che scende dello 0,79%, ...

Piazza Affari e degli altri Listini europei si confermano negativi, scontando alcuni realizzi, dopo un avvio d'anno piuttosto brillante.

PIAZZA AFFARI: si riparte con il trend rialzista

Guest post: Trading Room #387. Il nuovo anno non cambia le condizioni del nostro grafico FTSEMIB in versione weekly. Un benvenuto ancora all’amico Alberto Zanetti e alla sua rubrica “Trading Room” che ...

