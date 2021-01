Parto a domicilio | l’ostetrica emiliana che fa nascere i bambini in casa

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Il suo nome è Rachele Montini e dal 2009 assiste le donne che scelgono il. Nata a Rimini e figlia di creativi, Rachele era una di quelle bambine con la testa tra le nuvole, senza le idee chiare su cosa avrebbe fatto “da grande”. Ma un giorno, ormai cresciuta, parlando con un’altra ragazza ha scoperto la facoltà di ostetricia. Rachele Montini,. Photo credits: corriereromagna.itUna vera e propria illuminazione che ha sconvolto – in positivo – la sua vita. E infatti, nel giro di poco, Rachele si è ritrovata una matricola presso la facoltà di ostetricia a Bologna. Camici, corsie d’ospedale, ore e ore trascorse in salafino al giorno di Natale di 11 anni fa: Ricordo come adesso quella mattina, nevicava. Mi chiama la mia attuale collega Paola Carlini, con la ...