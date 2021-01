Mondragone Bene Comune | “Buoni spesa e buoni a nulla”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiDall’associazione: “Sulla città è calato un freddo inverno: aumenta il numero dei contagiati positivi, aumenta il numero dei ricoverati in ospedale, aumentano i decessi, aumentano le povertà e le disuguaglianze, aumenta il disordine e il dolore (mentre con i camion del servizio rifiuti andati a fuoco cresce il timore di un ritorno all’antico, all’inferno delinquenziale). Le strutture sanitarie territoriali e l’Amministrazione comunale sulla pandemia (e non solo) hanno miseramente fallito. Al netto dell’abnegazione di alcuni medici di famiglia– che con coraggio continuano in solitudine a fornire assistenza, conforto e cure– e dell’associazionismo locale, soprattutto cattolico (diocesano), la situazione sanitaria e sociale in città appare fuori controllo, lasciata ad una “gestione fai da ...