Moda: oggi apre Pitti Uomo 2021 online, con la sfilata di Brunello Cucinelli (Di martedì 12 gennaio 2021) Insieme alle notizie deprimenti, con il Covid che non ha risparmiato nemmeno la Moda maschile (il fatturato, secondo stime di Confindustria, dovrebbe subire una contrazione del -18,6%, portandosi a poco meno di 8,3 miliardi di euro e bruciando, così, quasi 2 miliardi in dodici mesi) Pitti Uomo n.99 apre online su Connect: tra special events in streaming, anticipazioni e progetti speciali, focus su sostenibilità e scenari internazionali. L'evento di apertura in live streaming, martedì 12 gennaio, alle ore 10, sarà la sfilata di Brunello Cucinelli

Insieme alle notizie deprimenti, con il Covid che non ha risparmiato nemmeno la moda maschile (il fatturato, secondo stime di Confindustria, dovrebbe subire una contrazione del -18,6%, portandosi ...

Moda uomo, i sei pezzi essenziali per tornare a vestire bene

I "MUST HAVE" ESSENZIALI - Il consiglio è di ricominciare dai fondamentali, i " must have " di ogni guardaroba maschile che si rispetti. Presupponendo di essere ormai a posto con felpe e tute, è il mo ...

